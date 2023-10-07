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Тренер «Ювентуса» Аллегри: наша цель — быть в четвёрке, но нужно твёрдо стоять на ногах

Тренер «Ювентуса» Аллегри: наша цель — быть в четвёрке, но нужно твёрдо стоять на ногах
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от минувшего матча Серии А с «Торино» (2:0), а также рассказал о целях «старой синьоры» на нынешний чемпионат.

«Наша цель — всегда быть в четвёрке, но это не мешает мечтать о чём-то большем, ведь это «Ювентус», а нормальное состояние для «Ювентуса» — побеждать. Сейчас у нас отдых, а затем противостояние с «Миланом».

Нам нужно поработать над многими элементами. Сегодня мы хорошо защищались, но контроль мяча нужно улучшить. У нас есть энтузиазм, но важно, чтобы стадион всегда был полным, как сегодня. Это даёт нам дополнительный заряд», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Альфредо Педуллы.

После восьми туров Серии А «Ювентус» набрал 17 очков и занимает третье место в чемпионате.

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