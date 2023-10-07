Матвей Сафонов: хочу извиниться за свою ошибку в матче с «Ростовом»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвёл итоги матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2), а также принёс извинения за ошибку в игре.

«Хочу извиниться за свою ошибку перед болельщиками. Думаю, что мои действия, не только ошибка с голом, вообще игра в первом тайме пошла под откос из-за меня. Это моё мнение. И хочу сказать спасибо команде. Мало сказать, что они отчасти исправили мою ошибку. Те эмоции, то желание победы, это дорогого стоит. И если говорить о каком-то чемпионском духе, то это он и есть», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» — единоличный лидер чемпионата России с 27 очками. Ближайшими преследователями являются «Крылья Советов» (21), «Зенит» (20) и «Локомотив (19).