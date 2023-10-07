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Радимов — о двух незабитых пенальти Ишкова «Локомотиву»: влупить ему тоже надо

Радимов — о двух незабитых пенальти Ишкова «Локомотиву»: влупить ему тоже надо
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов раскритиковал 18‑летнего нападающего «Урала» Илью Ишкова за дважды нереализованный пенальти в матче чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

«Есть такое понятие — «отвага и слабоумие». В данном моменте наоборот — «слабоумие и отвага». В 18 лет ты хочешь показать свой характер. Окей, но тут люди играют не на фантики. Успокаивали Ишкова абсолютно правильно, молодцы, но и влупить ему тоже надо.

Зачем ты это делаешь? Не забил — отдай кому‑нибудь другому, ещё будет более простой момент. В другом матче будешь доказывать. Вина тех, кто постарше, должны были отобрать мяч и сказать — беги, радуйся. Ты не забил — успокойся.

Будь я капитаном «Урала», сказал бы, что ему не нужно бить. Ишков показывал, что сам будет бить. Уверенность — это хорошо, но самоуверенность в данном случае вредит команде. Ты взял ответственность в профессиональном футболе, если подвёл, должен отвечать», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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