Хави: мог бы «Камп Ноу» принять ЧМ-2030? Это стадион с самой большой вместимостью в стране

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, смог бы домашний стадион сине-гранатовых «Камп Ноу» принять матчи чемпионата мира 2030 года.

«Формат турнира необычен, но у «Барселоны» будет стадион с самой большой вместимостью в стране. Так почему бы не провести финал здесь?» — приводит слова Хави AS.

Напомним, чемпионат мира 2030 года впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Три игры состоятся в Южной Америке. Матч открытия состоится в Уругвае, в нём сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых матчей сборных Аргентины и Парагвая в группах – их эти команды проведут в родных странах. Финал чемпионата мира запланирован на стадионе «Сантьяго Бернабеу» – домашней арене мадридского «Реала».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.