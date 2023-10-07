Карпин — о поражении от «Краснодара»: пропускаем дебильные голы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на выезде на последних минутах уступила «Краснодару» (2:3).

«Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за всё время, наверное. Второй тайм не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я назвал бы. После аута и углового, всю игру переворачивают. Срезка нападающего «Ростова» Николая Комличенко в свои ворота — футбольная трагедия? Можно и так сказать, да.

По прессингу во втором тайме — всё было то же самое (улыбается). «Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них — что в первом тайме, что во втором. Так они и играли.

Что скажу команде после матча? Они скоро об этом узнают (улыбается)», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке с 10 очками.