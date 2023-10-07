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Матвей Сафонов — о победном голе в матче с «Ростовом»: это был какой-то экстаз

Матвей Сафонов — о победном голе в матче с «Ростовом»: это был какой-то экстаз
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об эмоциях от победы в матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).

«Эмоции безумные. После третьего гола это что-то вообще такое, очень необычное. Чуть ли не в первый раз это испытываю.

Это был какой-то экстаз, когда вся скамейка, весь стадион выплескивают эмоции. Думаю, что раньше такое «Краснодару» было несвойственно. Думаю, теперь у нас другой менталитет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Матвей Сафонов является воспитанником и капитаном краснодарской команды. В нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 11 матчах, где пропустил пять мячей, а семь игр сыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает Сафонова в € 16 млн.

На данный момент «Краснодар» — единоличный лидер чемпионата России с 27 очками. Ближайшими преследователями являются «Крылья Советов» (21), «Зенит» (20) и «Локомотив (19).

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