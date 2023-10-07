«Реймс» — «Монако»: Балогун забил быстрый гол сразу после перерыва

В матче 8-го тура французской Лиги 1 встречаются «Реймс» и «Монако». Команды играют на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жюльен Ольбер. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 42-й минуте началась хорошая атака «Монако» правым флангом, пошёл прострел с края штрафной площади, и мяч после двух рикошетов от защитников «Реймса» прилетел на дальнюю штангу, и Якобс с линии вратарской в касание отправил его в дальний угол.
На 46-й минуте Балогун увеличил преимущество гостей.
Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который вышел в стартовом составе.
В прошлом сезоне чемпионата Франции в матче первого круга «Монако» обыграл «Реймс» со счётом 3:0, а во втором круге команда из Реймса победила со счётом 1:0.
На данный момент «Монако» в Лиге 1 находится на первом месте с 14 очками, а «Реймс» располагается на третьей строчке с 13 очками. Кроме того, на втором месте находится «Брест», у которого также 14 очков.
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