«Реймс» — «Монако»: Бен-Йеддер сделал счёт разгромным

В матче 8-го тура французской Лиги 1 встречаются «Реймс» и «Монако». Команды играют на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жюльен Ольбер. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте началась хорошая атака «Монако» правым флангом, пошёл прострел с края штрафной площади, и мяч после двух рикошетов от защитников «Реймса» прилетел на дальнюю штангу, и Якобс с линии вратарской в касание отправил его в дальний угол.

На 46-й минуте Фофана по центру здорово продрался и отыграл направо в штрафную на Балогуна, который пробил по воротам! Мяч после рикошета от ноги защитника влетел под перекладину, и Диуф среагировать не смог.

На 49-й минуте Бен-Йеддер сделал счёт разгромным.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который вышел в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Франции в матче первого круга «Монако» обыграл «Реймс» со счётом 3:0, а во втором круге команда из Реймса победила со счётом 1:0.

На данный момент «Монако» в Лиге 1 находится на первом месте с 14 очками, а «Реймс» располагается на третьей строчке с 13 очками. Кроме того, на втором месте находится «Брест», у которого также 14 очков.