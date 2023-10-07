«Милан» вырвал победу у «Дженоа» на 87-й минуте и вышел на первое место в Серии А

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Милан». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Милан» сумел дожать соперника и добыть победу — 1:0.

Единственным в матче голом отметился вингер «россонери» Кристиан Пулишич, забивший на 87-й минуте. «Милан» нанёс 12 ударов по воротам хозяев, в то время как «Дженоа» пробивал по воротам Мика Меньяна пять раз.

В позапрошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Милан» (2:0, 3:0). После сегодняшней встречи «россонери» смогли воспользоваться осечкой «Интера», который ранее сыграл вничью с «Болоньей» (2:2), и вышли на первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 21 очко. «Дженоа» располагается на 15-й строчке, набрав восемь очков после восьми туров.