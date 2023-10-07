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Тренер «Ювентуса» Аллегри — о Погба: футбол может потерять выдающегося игрока

Тренер «Ювентуса» Аллегри — о Погба: футбол может потерять выдающегося игрока
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением насчёт полузащитника туринского клуба Поля Погба, который может быть отстранён от футбола на длительный срок из-за положительной допинг-пробы.

«Футбол может потерять выдающегося игрока, который отличается от всех остальных. На личном уровне мне очень неприятна эта история, потому что я близок с ним. Давайте дождёмся финального решения. Эта ситуация огорчает всех нас, но мы надеемся на лучшее, ведь в психологическом плане ему сейчас должно быть непросто», — приводит слова Аллегри RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что повторная допинг-проба французского футболиста также дала положительный результат. Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет.

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