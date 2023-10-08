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Известный музыкант Канье Уэст посетил матч Серии А «Дженоа» — «Милан»

Известный музыкант Канье Уэст посетил матч Серии А «Дженоа» — «Милан»
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Американский музыкант, дизайнер, бизнесмен и музыкальный продюсер Канье Уэст посетил минувший матч 8-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» обыграл в гостях «Дженоа» со счётом 1:0. Об этом информирует официальный аккаунт «Дженоа» в «Твиттере».

Клуб из Генуи также подарил музыканту свою футболку.

Фото: Официальный аккаунт «Дженоа» в «твиттере»

Напомним, после восьми туров итальянского чемпионата «Милан» набрал 21 очко и на текущий момент занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Дженоа» заработал восемь очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре команда Пиоли сыграет с туринским «Ювентусом». Матч состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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