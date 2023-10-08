«Сантьяго Бернабеу» — лучший футбольный стадион по версии FourFourTwo

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Стадион «Реала» Мадрид «Сантьяго Бернабеу» признан лучшим для просмотра футбола среди 32 других арен по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 32 арен, руководствуясь такими критериями, как эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах и история:

1. «Сантьяго Бернабеу» («Реал» Мадрид);

2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);

3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);

4. «Бомбонера» или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» («Бока Хуниорс»);

5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);

6. «Камп Ноу» («Барселона»);

7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);

8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);

9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

10. «Айброкс» («Рейнджерс»);

11. «Альянц Арена» («Бавария»);

12. «Уэмбли» (сборная Англии);

13. «Селтик Парк» («Селтик»);

14. «Велодром» («Марсель»);

15. «Энфилд» («Ливерпуль»);

16. «Цивитас Метрополитано» («Атлетико» Мадрид);

17. «Месталья» («Валенсия»);

18. «Каирский международный стадион» (Сборная Египта);

19. «Де Кёпп» («Фейеноорд»);

20. «Стад де Франц» (Сборная Франции);

21. «Да Луш» («Бенфика»);

22. «Азади» («Персеполис», «Эстеглал»);

23. «Йохан Круифф Арена» («Аякс»);

24. «Соккер Сити» («Кайзер Чифс»);

25. «Сентенарио» (Сборная Уругвая);

26. «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» («Фенербахче»);

27. «Бунг Карно» («Персия Джакарта»);

28. «Альянц-Ювентус» («Ювентус»);

29. «Мунисипал-ди-Брага» («Брага»);

30. «Луиджи Феррарис» («Дженоа», «Сампдория»)

31. «Олимпиаштадион» («Герта»);

32. «Сайтама» («Урава Ред Даймонд»).