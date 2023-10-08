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Тен Хаг объяснил, почему Каземиро был заменён в перерыве матча с «Брентфордом»

Тен Хаг объяснил, почему Каземиро был заменён в перерыве матча с «Брентфордом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, в связи с чем он заменил опорного полузащитника «красных дьяволов» Каземиро в перерыве минувшего матча английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1).

«Я хотел, чтобы было больше футбола», — приводит слова тен Хага AS.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» играл с «Брентфордом» в матче 8-го тура чемпионата Англии. К 90-й минуте встречи «красные дьяволы» уступали «пчёлам» со счётом 0:1. Однако вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей забил два гола в компенсированное время, благодаря чему команда тен Хага смогла одержать победу в матче.

После восьми туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице.

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