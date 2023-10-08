Экс-игрок «Зенита» Николаев: Семак ищет замену Кержакову, поэтому выпускает молодёжь

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал выход вратаря команды Дениса Адамова в основном составе сине-бело-голубых на матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

«Семак ищет замену Михаилу Кержакову, потому что его время уходит, надо подключать молодёжь, а без игровой практики вратарь не сможет себя нормально чувствовать. И это правильно. И Адамов мне нравится больше, чем Васютин, сыграл уверенно, и на выходах, и в рамке», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Игра прошла 7 октября на стадионе «Фишт» и завершилась победой петербуржцев со счётом 2:0, где голами отметились полузащитник Клаудиньо и нападающий Матео Кассьерра. Это поражение стало для «Сочи» девятым подряд, последний раз команда набирала очки в матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:0).