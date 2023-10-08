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Почеттино: владельцы «Челси» хорошо относятся ко мне. Мы на верном пути

Почеттино: владельцы «Челси» хорошо относятся ко мне. Мы на верном пути
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о взаимоотношениях с владельцами лондонского клуба. Аргентинский специалист также считает, что его команда находится на верном пути.

«Владельцы очень хорошо относятся ко мне с первого дня моего пребывания здесь. Со спортивным директором мы тоже ладим. Когда мы прибыли в Кобхэм, уже был чёткий план на сезон. Тем не менее все были очень добры ко мне и с уважением относились к методам работы моей команды.

Мы принимаем решения вместе со спортивным директором. Мы также хорошо общаемся и с владельцами. Когда они пришли в команду, ситуация была сложной.

Со временем и при правильных действиях мы сможем добиться того, чего от нас все ждут. Мы должны стать более стабильными и дать футболистам возможность показывать свой лучший футбол.

Уверен, мы на верном пути. Даже когда мы не добивались хороших результатов, мы были уверены, что всё изменится в лучшую сторону», – приводит слова Почеттино BBC.

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