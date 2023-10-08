Жиру: я совершил отличный сейв и поставлю футболку Меньяна в рамку

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился впечатлениями от минувшего матча миланского клуба с «Дженоа», на последних минутах которого французу пришлось встать в ворота, заменив вратаря «россонери» Мика Меньяна, получившего красную карточку.

«Со мной никогда такого не происходило, но я очень горжусь командой. Мне удалось сделать отличный сейв, но также и крайне повезло, я благодарю перекладину. Мы боролись как львы, и я доволен этой победой. У нас с Калабрией был момент сомнения, но потом я набрался решимости и встал в ворота. Всё прошло хорошо, и сейчас мы находимся на первом месте в турнирной таблице. Футболка Меньяна? Теперь я поставлю её в рамку», — приводит слова Жиру сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.