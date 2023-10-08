Зинедин Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»

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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил матч мадридского клуба с «Осасуной» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась разгромной победой «Реала» со счётом 4:0.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка. В следующем туре команда встретится с «Севильей». Матч состоится 21 октября.

Отметим, по окончании сезона Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии.

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