Автобус с футболистами «Барнсли» загорелся по дороге после матча Первой лиги Англии

Автобус футбольного клуба «Барнсли» загорелся на трассе во время возвращения после матча Первой лиги Англии с «Эксетер Сити» (1:0).

«Футбольный клуб «Барнсли» может подтвердить, что на обратном пути с матча против «Эксетер Сити» сегодня вечером у автобуса нашего клуба возникли осложнения, и впоследствии он загорелся. Все игроки и персонал на борту были благополучно эвакуированы. Все здоровы.

Мы хотели бы поблагодарить службы экстренной помощи за оперативное реагирование. Клуб на данный момент не будет давать дальнейших комментариев и сосредоточен на обеспечении безопасного возвращения персонала и игроков», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

На данный момент «Барнсли» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги Англии.

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