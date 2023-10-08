Месси начнёт матч с «Цинциннати» в запасе

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не включён в стартовый состав на матч регулярного сезона МЛС против «Цинциннати», но присутствует в числе запасных, сообщил клуб из Флориды в социальных сетях. Аргентинец пропустил четыре подряд и пять из последних шести поединков «цапель» из-за травмы ноги. В последнее время он не включался в заявку на игры.

После поездки в сентябре в сборную Аргентины на встречи отборочного турнира чемпионата мира — 2026 Месси только один раз появился на поле в составе своего клуба — во встрече с ФК «Торонто» он вышел в стартовом составе, но был заменён по ходу первого тайма.

Известный испанский полузащитник Серхио Бускетс выйдет в стартовом составе клуба из Флориды, а защитник Жорди Альба отсутствует в заявке. Матч «Интер Майами» — «Цинциннати» пройдёт в ночь на 8 октября и начнётся в 2:30 по московскому времени.

«Цапли» занимают 14-е место в Восточной конференции МЛС с 33 очками после 31 матча. Они отстают от «Клёб де Фут Монреаль» занимающего девятое место, которое даёт право на участие в плей-ин, на пять очков.