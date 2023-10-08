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УЕФА перенёс октябрьские матчи квалификации юношеского Евро-2024 в Израиле

УЕФА перенёс октябрьские матчи квалификации юношеского Евро-2024 в Израиле
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс октябрьские матчи квалификации чемпионата Европы по футболу, которые должны были пройти в Израиле.

В Израиле в октябре были запланированы шесть матчей: Бельгия — Гибралтар, Уэльс — Израиль (оба — 11 октября), Бельгия — Уэльс, Израиль — Гибралтар (оба — 14 октября), Израиль — Бельгия, Гибралтар — Уэльс (оба — 17 октября).

На официальном сайте УЕФА говорится, что эти матчи перенесены. На данный момент новые даты и место проведения матчей неизвестно.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены.

Напомним, финальная стадия чемпионата Европы среди юношей до 17 лет пройдёт с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

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