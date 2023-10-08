Постекоглу: игроки пытаются изменить судьбу «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвел итоги гостевого матча 8-го тура чемпионата Англии против «Лутона» (1:0). У лондонцев на 45+4-й минуте был удален полузащитник Ив Биссума, а победный гол команда забила уже во втором тайме.

«Мы начали матч очень хорошо, но после того, как получили красную карточку, игра складывалась уже совсем по-другому. У нас действительно сплочённая команда, что вы можете увидеть. Но это не только потому, что мы выигрываем матчи. Помимо футбола, который был хорош в нашем исполнении, мы продемонстрировали великолепную стойкость. Игроки хотят изменить судьбу этого футбольного клуба. Именно это они пытаются сделать на поле», — приводит BBC слова Постекоглу.

На данный момент «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу с 20 очками после восьми матчей. «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые набрали 17 и 18 баллов соответственно после семи игр, встречаются между собой 8 октября. Начало матча в 18:30 мск.

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