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«Интер Майами» проиграл «Цинциннати», Месси впервые с 21 сентября вышел на поле

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Цинциннати». Встреча прошла в «Форт-Лодердейле» на стадионе «Интер Майами» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче забил Альваро Барреаль.

Отметим, в этой встрече нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 55-й минуте. Ранее аргентинский нападающий пропустил четыре подряд и пять из последних шести поединков «Интер Майами» из-за травмы ноги.

На данный момент «Интер Майами» занимает 27-е место в турнирной таблице МЛС, записав в свой актив 33 очка. «Цинциннати», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 68 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Шарлоттом». «Цинциннати», в свою очередь, сыграет с «Атлантой Юнайтед». Матчи пройдут 19 и 22 октября.