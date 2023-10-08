Коул Палмер — о матче с «Бернли»: мы были беспощадны в заключительной трети

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о матче с «Бернли» (4:1) в восьмом туре чемпионата Англии.
«Это действительно хорошая победа для нас, и мы очень довольны тем, что проявили характер и смогли взять три очка. Мы знали, что нам важно добиться хорошего результата, чтобы уйти на международный перерыв, так что да, это большая победа для нас.
«Бернли» — команда высокого уровня, она очень хорошо держит мяч, и мы знали, что это будет непростое испытание для нас. У них хороший тренер, очень тактичный, и мы знали, что нам нужно будет соответствовать их интенсивности. К счастью, нам это удалось, особенно во втором тайме, а затем, я думаю, наше качество проявилось, и мы были беспощадны в заключительной трети», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».
После восьми туров «Челси» занимает 11-е место с 11 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм» (20 очков).
- 8 октября 2023
-
06:59
-
06:53
-
06:39
-
06:26
-
06:03
-
05:57
-
05:54
-
05:45
-
05:36
-
04:56
-
04:35
-
04:06
-
02:55
-
02:33
-
02:19
-
02:07
-
02:01
-
01:37
-
01:20
-
00:47
-
00:45
-
00:39
-
00:35
-
00:27
-
00:24
-
00:21
-
00:10
-
00:08
-
00:04
-
00:01
- 7 октября 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:42
-
23:28
-
23:18