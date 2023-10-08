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Коул Палмер — о матче с «Бернли»: мы были беспощадны в заключительной трети

Коул Палмер — о матче с «Бернли»: мы были беспощадны в заключительной трети
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о матче с «Бернли» (4:1) в восьмом туре чемпионата Англии.

«Это действительно хорошая победа для нас, и мы очень довольны тем, что проявили характер и смогли взять три очка. Мы знали, что нам важно добиться хорошего результата, чтобы уйти на международный перерыв, так что да, это большая победа для нас.

«Бернли» — команда высокого уровня, она очень хорошо держит мяч, и мы знали, что это будет непростое испытание для нас. У них хороший тренер, очень тактичный, и мы знали, что нам нужно будет соответствовать их интенсивности. К счастью, нам это удалось, особенно во втором тайме, а затем, я думаю, наше качество проявилось, и мы были беспощадны в заключительной трети», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

После восьми туров «Челси» занимает 11-е место с 11 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм» (20 очков).

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон
1:0 Одобер – 15'     1:1 Аль-Дахиль – 42'     1:2 Палмер – 50'     1:3 Стерлинг – 65'     1:4 Джексон – 74'    
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