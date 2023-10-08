Симоне Индзаге — об игре с «Болоньей»: потеря очков меня не устраивает

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей с «Болоньей» (2:2) в восьмом туре чемпионата Италии.
Это нормально, что я зол, как и все игроки. Уже второй раз в этом сезоне нам не удается выиграть матч, когда мы выходим вперед. Это случилось с «Сассуоло». Сегодня мы сыграли вничью из-за того, что отвлеклись, а этого делать нельзя, после счета 2:2 игра шла в одну сторону. Мы знали, какая команда перед нами, и, к сожалению, допустили несколько ошибок, несмотря на хорошую игру в матче.
Мы выиграли 6 из последних 8 матчей, и я зол на сегодняшний день, потому что трудно принять ничью, учитывая то, что мы сделали, мы всегда должны стремиться к прогрессу. Важно оставаться в состоянии повышенной готовности, игра должна была закончиться при счете 2:0, а пенальти придал им новые силы. Потеря очков меня не устраивает», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».
После восьми туров Серии А «Интер» занимает второе место с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Милан» (21 очко).
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