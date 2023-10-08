Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаге — об игре с «Болоньей»: потеря очков меня не устраивает

Симоне Индзаге — об игре с «Болоньей»: потеря очков меня не устраивает
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей с «Болоньей» (2:2) в восьмом туре чемпионата Италии.

Это нормально, что я зол, как и все игроки. Уже второй раз в этом сезоне нам не удается выиграть матч, когда мы выходим вперед. Это случилось с «Сассуоло». Сегодня мы сыграли вничью из-за того, что отвлеклись, а этого делать нельзя, после счета 2:2 игра шла в одну сторону. Мы знали, какая команда перед нами, и, к сожалению, допустили несколько ошибок, несмотря на хорошую игру в матче.

Мы выиграли 6 из последних 8 матчей, и я зол на сегодняшний день, потому что трудно принять ничью, учитывая то, что мы сделали, мы всегда должны стремиться к прогрессу. Важно оставаться в состоянии повышенной готовности, игра должна была закончиться при счете 2:0, а пенальти придал им новые силы. Потеря очков меня не устраивает», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После восьми туров Серии А «Интер» занимает второе место с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Милан» (21 очко).

Италия - Серия А . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Ачерби – 11'     2:0 Мартинес – 13'     2:1 Орсолини – 19'     2:2 Зиркзее – 52'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android