Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в игре 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0). Таким образом, англичанин сумел забить 10 голов в 10 стартовых матчах за «сливочных».

У 20-летнего англичанина десять забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах. Это больше, чем было у Криштиану Роналду в стартовых 10 играх в составе «сливочных» – 10+1. Таким образом, англичанин превзошёл показатели португальца на указанном отрезке сезона.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.