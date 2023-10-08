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Себастьян Кель похвалил игру «Боруссии»: гол Шлотти при счете 2:2 был ударом мечты

Себастьян Кель похвалил игру «Боруссии»: гол Шлотти при счете 2:2 был ударом мечты
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Спортивный директор «Боруссии» (Дортмунд) Себастьян Кель высказался об игре команды с «Унионом» (4:2) в седьмом туре чемпионата Германии.

«Во втором тайме мы сыграли значительно лучше, чем в первом. Тогда не было настоящего течения игры, отчасти из-за многочисленных перерывов. В перерыве тренер нашел нужные слова, а также изменил тактику. Тогда она нас устроила гораздо больше, «Унион» стал менее цепким.

Гол Шлотти при счете 2:2 был ударом мечты, а гол при счете 3:2, который мы быстро реализовали, перевернул ход игры. Это была демонстрация желания. Мы вновь продемонстрировали очень хороший менталитет. И с футбольной точки зрения это было действительно впечатляюще. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед. С точки зрения нашей игры, за последние недели мы понемногу развивались», — приводит слова Келя официальный сайт «Боруссии».

После семи туров Бундеслиги «Боруссия» занимает второе место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Штутгарт» (18 очков).

Германия - Бундеслига . 7-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 2
Унион
Берлин
1:0 Фюллькруг – 7'     1:1 Госенс – 9'     1:2 Бонуччи – 31'     2:2 Шлоттербек – 49'     3:2 Брандт – 54'     4:2 Рюэрсон – 71'    
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