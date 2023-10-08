Себастьян Кель похвалил игру «Боруссии»: гол Шлотти при счете 2:2 был ударом мечты

Спортивный директор «Боруссии» (Дортмунд) Себастьян Кель высказался об игре команды с «Унионом» (4:2) в седьмом туре чемпионата Германии.
«Во втором тайме мы сыграли значительно лучше, чем в первом. Тогда не было настоящего течения игры, отчасти из-за многочисленных перерывов. В перерыве тренер нашел нужные слова, а также изменил тактику. Тогда она нас устроила гораздо больше, «Унион» стал менее цепким.
Гол Шлотти при счете 2:2 был ударом мечты, а гол при счете 3:2, который мы быстро реализовали, перевернул ход игры. Это была демонстрация желания. Мы вновь продемонстрировали очень хороший менталитет. И с футбольной точки зрения это было действительно впечатляюще. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед. С точки зрения нашей игры, за последние недели мы понемногу развивались», — приводит слова Келя официальный сайт «Боруссии».
После семи туров Бундеслиги «Боруссия» занимает второе место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Штутгарт» (18 очков).
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