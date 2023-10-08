Стефано Пиоли высказался об игре Оливье Жиру в воротах

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о гостевом матче с «Дженоа» (1:0) в восьмом туре чемпионата Италии.

На 90+9 минуте встречи вратарь «Милана» Мик Меньян был удалён с поля. Француз вылетел из штрафной и сбил нападающего хозяев Калеба Экубана. В ворота до конца матча встал нападающий Оливье Жиру.

«Из последних 8 матчей 5 – выездные, и то, что мы сейчас находимся в таком положении, радует нас. Но мы знаем, что еще многое мы можем – и должны – делать лучше. Смотреть в таблицу еще рано. За скудетто поборются 3-4 команды. Но такой результат полезен для самооценки после серии тяжелых матчей.

Жиру на воротах? Подобного никогда не было. Стать в ворота хотел Пулишич, но мы сказали ему, что он слишком низкий, так что за дело взялся Оли. На протяжении матча происходило множество странных вещей. Мы знали, что он будет тяжелым, но выстояли. Это триумф менталитета, характера, силы, я очень доволен футболистами.

В матче с «Интером» (1:5) все пошло не так, как надо, но мы не могли просто закончить сезон на этом. Нам повезло, что сразу была возможность вернуться на поле в Лиге чемпионов, так что мы смогли переключиться. Теперь же нас ждет перерыв, и мы согласны на него, потому что многим надо отдохнуть», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.

После восьми туров «Милан» занимает первое место с 21 очком. НА второй строчке расположился «Интре» (19 очков).