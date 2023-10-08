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«Остановите лицемерие». Защитник «Шахтёра» — о трагических событиях в Израиле

«Остановите лицемерие». Защитник «Шахтёра» — о трагических событиях в Израиле
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Защитник «Шахтера» и молодежной сборной Израиля Став Лемкин выступил в поддержку своей страны, которая вчера утром была атакована боевиками террористической группировки ХАМАС.

«Израиль страдает от одной из самых ужасных атак в нашей истории. Половина страны находится в укрытиях после запуска более двух тысяч ракет.

Люди убиты, изнасилованы и похищены террористами. Целые поселения находятся в заложниках. Остановите лицемерие! Сегодня мы, а завтра вы! Террор — это террор! Моё сердце со всем моим народом. Поддержите нас», — написал Лемкин в одной из социальных сетей.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. В стране объявили военное положение.

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