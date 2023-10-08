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Самуэль Жиго: буду смотреть дерби с ЦСКА — это особенная игра. Вперёд «Спартак»!

Самуэль Жиго: буду смотреть дерби с ЦСКА — это особенная игра. Вперёд «Спартак»!
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Защитник «Марселя» Самуэль Жиго рассказал, будет ли смотреть матч 11 тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра. Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперёд «Спартак»!», — сказал Жиго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе команды 29-летний француз провёл 110 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. В сезоне 2021/2022 Жиго вместе с красно-белыми выиграл Кубок России.

Матч между московскими клубами состоится сегодня, 8 октября, в 19:00 по мск на стадионе «Открытие Банк-Арена».

После десяти туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 16 очками. ЦСКА расположился на восьмой строчке (16 очков).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
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