«Ювентус» планирует арендовать Санчо зимой с опцией дальнейшего выкупа за £ 60 млн

Руководство «Ювентуса» грядущей зимой хочет взять в аренду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо с возможностью дальнейшего выкупа футболиста за £ 60 млн (€ 69 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в «Ювентусе» рассчитывают, что в случае аренды английского футболиста «красные дьяволы» будут выплачивать ему половины заработной платы. Отмечается, что дортмундская «Боруссия» также хочет приобрести Санчо, однако игрок не испытывает желания возвращаться в Бундеслигу, поскольку вариант с «Ювентусом» ему нравится больше.

Напомним, футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).