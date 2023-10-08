«Гости играли практически пешком». Бубнов — о матче «Сочи» и «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» (0:2).

«Матч из категории «сыграли и забыли». Через неделю про него уже никто не вспомнит. Нынешнее состояние не позволяло «Сочи» претендовать на что-то серьёзное даже в матче с «Зенитом», находящимся в неоптимальных кондициях. Южане закономерно занимают последнее место. Весь вопрос был в том, сколько забьют гости и как они это сделают.

«Зенит» наверняка серьёзно настраивался на эту игру, всё-таки у команды сейчас не лучшее положение в турнирной таблице РПЛ после двух подряд поражений. Но ранний пенальти расслабил питерцев, они поняли, что можно сильно не напрягаться, чтобы победить.

Гости играли практически пешком. «Сочи» не создал для соперников никаких проблем. Играть против «Зенита» в позиционную защиту без прессинга смерти подобно. Можно было попытать счастья на стандартах, но слабое функциональное состояние не позволило оттеснить игру от собственных ворот.

После второго гола, когда сочинцы почти всей командой просто смотрели за игрой соперников из штрафной площади, зенитовцы всё поняли и окончательно успокоились. Этот матч — один из немногих в нынешнем сезоне, в котором команда Семака действительно победила на классе. При этом нельзя сказать, что гости играли безошибочно.

Вряд ли Сергей Богданович будет доволен выступлением команды. Игра была низкого качества, одна из худших по содержанию в нынешнем сезоне. Даже в проигранных матчах зенитовцы действовали быстрее, создавая гораздо больше опасных моментов. Парадоксально, но команда победила с большим количеством брака, чем в предыдущих встречах.

Уже вызывает улыбку желание Семака постоянно перестраховываться. В погоне за результатом он окончательно убил игру, выпустив третьего центрального защитника. Такого рода замены можно ещё понять с лидерами, но с аутсайдером чемпионата это похоже на перебор», — приводит слова Бубнова Sportbox.