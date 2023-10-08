«Интер Майами» досрочно лишился шансов на выход в плей-офф МЛС

Сегодня, 8 октября, «Интер Майами» уступил «Цинциннати» в матче МЛС со счётом 0:1 из-за гола аргентинского защитника Альваро Барреаля на 78-й минуте. После этого поражения команда из Майами лишилась каких-либо шансов на выход в плей-офф турнира.

В данный момент команда находится на предпоследнем, 14-м месте в Восточной конференции, набрав 33 очка после 32 проведённых матчей. «Интер Майами» осталось сыграть лишь два матча с «Шарлотт».

На девятой позиции конференции, которая является «последним вагоном» в плей-офф, располагается «Ди-Си Юнайтед», имеющий в своём активе 40 очков. Отрыв от «Интер Майами» составляет семь очков. Таким образом, ни при каких обстоятельствах «Интер Майами» не пройдёт в плей-офф.