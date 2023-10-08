Гвардиола — об Артете: он требователен к руководству, не боится сказать: «Дайте мне денег»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча АПЛ, в котором «горожане» сыграют с «Арсеналом», поделился мнением о наставнике «канониров» Микеле Артете.

«Люди говорят: «О, он работал с Пепом и многому у него научился». Люди всегда говорят, что я должен учить своих помощников, но я привожу их сюда для того, чтобы они учили меня.

Он наставник, который крайне требователен к совету директоров: «Дайте мне денег, чтобы я мог их потратить». Так что у него тоже есть подобный талант. Иногда это всё же зависит от решения клуба. Но он оказывает давление на руководство, я убеждён в этом», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч «Арсенал» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.