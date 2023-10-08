Главный тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о поражении в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:1). Единственный гол на счету Гедеона Гузины, который отличился на 23-й минуте.

«Игра была примерно равна. Нам забили гол после индивидуальной ошибки. После пропущенного гола наша команда смотрелась слабее. Но что касается второго тайма, мы сыграли лучше, у нас были моменты, но в итоге проиграли», — сказал Деограсия на послематчевой пресс-конференции.

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после 11 матчей. «Балтика» находится на 12-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует «Краснодар» (27).