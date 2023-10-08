Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о поражении в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о поражении в матче с «Балтикой»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:1). Единственный гол на счету Гедеона Гузины, который отличился на 23-й минуте.

«Игра была примерно равна. Нам забили гол после индивидуальной ошибки. После пропущенного гола наша команда смотрелась слабее. Но что касается второго тайма, мы сыграли лучше, у нас были моменты, но в итоге проиграли», — сказал Деограсия на послематчевой пресс-конференции.

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после 11 матчей. «Балтика» находится на 12-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует «Краснодар» (27).

Материалы по теме
Когда победа над «Зенитом» — во вред. «Оренбург» потерял себя и «напривозил» с «Балтикой»
Когда победа над «Зенитом» — во вред. «Оренбург» потерял себя и «напривозил» с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android