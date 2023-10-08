Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3. Во втором круге «Факел» обыграл «Динамо» со счётом 2:0.

После десяти туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 7-е место в чемпионате. «Факел» заработал 8 очков и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android