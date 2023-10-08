«Динамо» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 8 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3. Во втором круге «Факел» обыграл «Динамо» со счётом 2:0.
После десяти туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 7-е место в чемпионате. «Факел» заработал 8 очков и располагается на 15-й строчке.
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