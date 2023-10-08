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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 октября, состоится встреча 8-го тура английской Премьер-Лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Официальные источники не смогут показать встречу в прямом эфире, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз команды встречались в рамках Суперкубка Англии-2023. «Арсенал» одержал победу в серии послематчевых пенальти и завоевал трофей — 1:1 (пен. 4:1). В прошлом сезоне АПЛ клубы сошлись друг с другом дважды. Оба раза выигрывал «Манчестер Сити» — 3:1 и 4:1.

В данный момент «Арсенал» находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в семи матчах. «Манчестер Сити» занимает вторую строчку, имея в своём активе 18 очков.