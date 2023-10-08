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«Пари НН» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

«Пари НН» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
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В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Крылья Советов» дома обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1, а во втором круге самарцы на выезде уступили — 1:2.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на девятой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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