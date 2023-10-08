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Александр Бубнов: «Сочи» катастрофически не везёт

Александр Бубнов: «Сочи» катастрофически не везёт
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о результатах «Сочи». Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

«Сочи» катастрофически не везёт. К чисто игровым проблемам прибавились ещё и травмы. Замена креативного Нобоа — потеря для южан. Не прибавляет оптимизма уход с поля двух центральных защитников.

В прошлом сезоне в такой же тяжёлой ситуации оказалось «Торпедо», но у чёрно-белых не было в распоряжении столь хорошего состава. Тем удивительнее, что по итогам 11 туров «Сочи» — главный претендент на вылет. Как бы команда после такого совсем не развалилась. Будет очень жалко.

Дойти до такого тяжёлого состояния при частой смене тренеров ещё нужно постараться. Команду может сейчас спасти пауза на игры сборных. Практически все футболисты останутся в распоряжении Точилина. Будет время восстановиться физически и психологически», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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