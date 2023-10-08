Мор — о матче с ЦСКА: в случае поражения Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно

Футбольный эксперт Эдуард Мор считает, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю будет очень сложно работать в команде в случае поражения в предстоящем матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Этим одним матчем в случае победы можно полностью развернуть расположение футбольной общественности к себе. Показать, что он всё может, что это был временный спад, что он всё преодолеет, и команда в него верит. В случае поражения Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно.

Игра «Спартака» без Соболева изменится. Не знаю, станет ли она сильнее или слабее. Да, Соболев в последнее время много отрабатывает в обороне и ассистирует партнёрам, но он уже не является таким наконечником в атаке, каким его хотели бы видеть. Возможно, это из‑за того, что его партнёры Бонгонда и Промес не очень заточены на передачи и не создают для него моменты», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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