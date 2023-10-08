Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о Деклане Райсе: все знают, что он был нам нужен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что «горожане» были заинтересованы в покупке полузащитника «Арсенала» Деклана Райса, который в минувшем сезоне выступал за «Вест Хэм Юнайтед».

«Все знают, что он был нам нужен. В конце концов, «Арсенал» оказывал большее давление и хотел приобрести его больше. Возможно, Микель, сам клуб или предложение были более убедительными, чем я. В нашей ситуации мы не могли позволить себе его, потому что купили Гвардиола. Когда «Манчестер Сити» тратит такую сумму денег, обычно это считается безумием. Но я считаю, что каждый клуб может делать всё, что он захочет, и никогда не стоит осуждать другие команды», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.