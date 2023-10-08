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Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал волевую победу в матче с «Ростовом»

Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал волевую победу в матче с «Ростовом»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о волевой победе в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).

«Очень трудная, очень тяжёлая игра. Мы с самого начала знали, что противостоим команде, которая, может быть, идёт не так высоко в таблице, но обладает качественными игроками и хорошим тренером. Они знают, как играть под давлением, и знают, как играть без мяча.

В первом тайме они были очень хороши и сыграли гораздо лучше, чем мы. Конечно, такая игра и такая картина — это моя ответственность. Но если взять всю игру, если взглянуть на второй тайм — то, как мы играли и что создали… Мы забили три гола и упустили ещё два чистых голевых момента. А наш соперник, насколько помню, не создал ни одного шанса. В итоге мы были на этот один гол лучше и взяли три очка», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

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