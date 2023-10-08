Экс-игрок «Кубани» Селин: из таких побед «Краснодара» может сложиться чемпионский сезон

Бывший игрок краснодарской «Кубани» Алексей Селин поделился мнением насчёт минувшего матча РПЛ, в котором «Краснодар» обыграл «Ростов» со счётом 3:2, уступая по ходу матча сопернику в два мяча.

«Красивая волевая победа «Краснодара». Из таких как раз может сложиться чемпионский сезон. Если вспомнить, как «Спартак» последний раз становился чемпионом, то в матче с «Амкаром» Глушаков принёс победу своей тогдашней команде дальним ударом в концовке в девятку. «Краснодар» вырвал победу на характере, добавил себе положительных эмоций и уверенности. Можно идти так шаг за шагом и в итоге прийти к титулу.

Почему «Краснодар» к перерыву проигрывал 0:2? Такое впечатление, что на первый тайм он вышел недонастроенным, как лидер против аутсайдера, мол, сейчас на классе легко их обыграем. «Краснодар» сразу не попал в игру, а «Ростов», наоборот, с первых минут активно вошёл в неё, прессинговал и воспользовался тем, что «Краснодар» ещё не успел раскачаться. Ростовчане создавали голевые моменты и успешно их реализовывали. Не знаю, что там Ивич сказал в перерыве игрокам «Краснодара», но это сработало.

Чтобы понять, почему есть такая тенденция, что «Ростов» много пропускает, много забивая, нужно проанализировать ситуацию внутри клуба. Может, игрокам не хватает физической формы на все 90 минут. Возможно, команду выматывают постоянные переезды и перелёты, а у «Ростова», в отличие, условно, от «Краснодара», не такая скамейка, чтобы проводить необходимую ротацию в таких условиях для поддержания темпа», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».