Спортдир «Локомотива»: Лантратов является одним из лучших вратарей в Европе

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов считает голкипера клуба Илью Лантратова одним из лучших вратарей в Европе.

«Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарём. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране, просто попал в более сильный клуб и получил возможность проявить себя. Играет он здорово, это очевидно всем. А назвать его лучшим вратарём страны можно будет только после завершения сезона, тут результат покажет.

На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно — в матчах еврокубков. Но, уверен, Илья бы и там не подкачал», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».