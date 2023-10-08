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Спортдир «Локомотива»: Лантратов является одним из лучших вратарей в Европе

Спортдир «Локомотива»: Лантратов является одним из лучших вратарей в Европе
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов считает голкипера клуба Илью Лантратова одним из лучших вратарей в Европе.

«Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарём. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране, просто попал в более сильный клуб и получил возможность проявить себя. Играет он здорово, это очевидно всем. А назвать его лучшим вратарём страны можно будет только после завершения сезона, тут результат покажет.

На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно — в матчах еврокубков. Но, уверен, Илья бы и там не подкачал», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

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