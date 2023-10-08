Титов: ребята, вы играете за «Спартак» Москва, а не «Спартак» Костромы или Владикавказа!

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов предположил, удастся ли красно-белым собраться после 0:7 в двух матчах, и выступил с призывом к игрокам родной команды.

«В принципе футболисты те же. Надо этот вопрос им задать. Если у них есть совесть, в таком-то матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик не простит этого. У меня призыв к игрокам: «Ребята, вы играете за «Спартак». Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик — «Спартак» Москва. Не «Спартак» Кострома или «Спартак» Владикавказ, при всём уважении. Вы играете за «Спартак» Москва». Это говорит о многом.

То, что 30 тысяч билетов уже продано, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Сегодня выложиться надо как никогда», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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