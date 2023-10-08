Ивич объяснил, почему не сделал замены в перерыве матча с «Ростовом» при счёте 0:2

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о волевой победе в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2). К перерыву «Краснодар» проигрывал — 0:2.

«Не сделал замены в перерыве, потому что был уверен, что игроки исправят ситуацию? Да, я доверял тем игрокам, которые были на поле. Я знал, что первый тайм, как я уже сказал, — это моя ошибка. Я дал им снова выйти на поле в том же составе и сделать нечто другое, что то, что мы делали в первые 45 минут. И они отреагировали. Заиграли лучше, показали своё мастерство — и индивидуальное, и командное.

Для меня особенно важно, что мы как команда вернулись с 0:2, потрясающим образом выиграли матч и забили на 90+5-й минуте. Не забывайте, что мы пропустили от «Локомотива» на 90+7-й минуте. Футбол справедлив. Иногда он что-то забирает, но потом возвращает», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.