«Сейчас полный беспорядок». Лука Джорджевич — об игре «Сочи»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался об игре команды. Вчера, 7 октября, «Сочи» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:2. В составе сине-бело-голубых отличились Клаудиньо и Матео Кассьерра.

«Мы все хотим играть постоянно. В последнее время дела у нас идут не очень. Тренер ищет лучшие варианты, но пока не получается. В начале сезона игра была лучше, даже когда проигрывали. Сейчас полный беспорядок», — приводит слова Джорджевича «Матч ТВ».

«Сочи» потерпел девятое поражение подряд во всех турнирах. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков после 11 матчей. После отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команду возглавил Александр Точилин.