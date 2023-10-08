Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сейчас полный беспорядок». Лука Джорджевич — об игре «Сочи»

«Сейчас полный беспорядок». Лука Джорджевич — об игре «Сочи»
Комментарии

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался об игре команды. Вчера, 7 октября, «Сочи» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:2. В составе сине-бело-голубых отличились Клаудиньо и Матео Кассьерра.

«Мы все хотим играть постоянно. В последнее время дела у нас идут не очень. Тренер ищет лучшие варианты, но пока не получается. В начале сезона игра была лучше, даже когда проигрывали. Сейчас полный беспорядок», — приводит слова Джорджевича «Матч ТВ».

«Сочи» потерпел девятое поражение подряд во всех турнирах. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков после 11 матчей. После отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команду возглавил Александр Точилин.

Материалы по теме
«Зенит» вернулся в тройку, а «Сочи» продлил «чёрную» серию. Что теперь будет с командой?
«Зенит» вернулся в тройку, а «Сочи» продлил «чёрную» серию. Что теперь будет с командой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android