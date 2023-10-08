Нападающий «Локомотива» Сулейманов: два гола за два матча — это здорово

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о первых матчах в составе команды после возвращения.

«Доволен ли стартовыми матчами за «Локомотив», несмотря на количество игрового времени? Да, в моем случае старт удался. Два гола за два матча — это здорово. Дай бог, так и дальше буду продолжать. Я не хочу на этом останавливаться, я хочу приносить пользу в каждом матче. Конечно, я могу играть и больше. Но тут самое главное — это воля тренера. Он главный в команде, он решает. Никаких обид или чего‑то подобного у меня нет. Если я выхожу и забиваю, значит, он всё правильно делает.

Я дико мотивирован? Такое есть, это правда. Но у меня то же самое было и в других клубах, и в молодежной сборной при Михаиле Михайловиче, конкретно с «Локомотивом» я это не связываю. Даже агент мне говорит, что рвение, старание, энергия, борьба — это моё самое сильное качество. Я могу в технике где‑то уступать, в скорости или в чём‑то еще, но я всегда бьюсь до конца, это у меня в крови», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».