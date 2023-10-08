Сборная Кении определилась с составом к матчу с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират вызвал 23 футболистов для подготовки к товарищескому матчу с национальной командой России. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Кении.
Товарищеская встреча состоится 16 октября в Турции.
Состав сборной Кении:
Вратари: Патрик Матаси, Брайан Бвайр, Брин Одиамбо.
Защитники: Джозеф Окуму, Брайан Мандела, Джонстон Омурва, Коллинз Сичендже, Эрик Оума, Руни Оньянго, Дэниел Сакари, Винсент Харпер, Амос Нонди.
Полузащитники: Ричард Одада, Энтони Акуму, Кеннет Мугуна, Альфа Оньянго, Аюб Тимбе, Овелла Очиенг.
Нападающие: Масуд Джума, Альфред Скривен, Клиффтон Михесо, Мозес Шумма, Майкл Олунга.
Отмечается, что Винсент Харпер и Руни Оньянго вызваны в национальную команду впервые. Кенийцы начнут учебно-тренировочный сбор в понедельник, 9 октября.