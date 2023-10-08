Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Баварии» назвал основного кандидата на пост главного тренера клуба в будущем

Директор «Баварии» назвал основного кандидата на пост главного тренера клуба в будущем
Комментарии

Главный исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен поделился мнением относительно того, какой специалист может возглавить мюнхенский клуб в будущем.

«Является ли Себастьян Хёнес кандидатом на должность главного тренера «Баварии» в будущем? В долгосрочной перспективе нельзя исключать этого. Мы наблюдаем за его развитием. У него по-прежнему сохраняется связь с «Баварией» и не только с семейной точки зрения. Посмотрим, что принесёт будущее. Может быть, когда-то это произойдёт», — приводит слова Дрезена Bild.

Напомним, в нынешнем сезоне Хёнес тренирует «Штутгарт». После семи туров немецкой Бундеслиги команда Хёнеса набрала 18 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
В «Баварии» выразили уверенность, что Кейн сможет повторить успехи Левандовского в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android