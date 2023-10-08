Сборная Франции включила Оливье Жиру в список голкиперов на матчи отбора на Евро-2024

Сборная Франции в своём «твиттере» отшутилась на тему игры нападающего «Милана» Оливье Жиру в воротах, добавив его в список голкиперов на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.

Фото: Сборная Франции по футболу

«Итак, нам пришлось обновить список», — подписано фото.

Напомним, на 90+9-й минуте встречи 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» вратарь «Милана» Мик Меньян был удалён с поля. Француз вылетел из штрафной и сбил нападающего генуэзской команды Калеба Экубана. В ворота до конца матча встал нападающий Оливье Жиру, поскольку замен у миланцев уже не было. Его действия помогли «Милану» одержать победу со счётом 1:0.

Ранее стало известно, что на октябрьские матчи отбора на Евро-2024 в состав французов вызваны и Жиру, и Меньян.